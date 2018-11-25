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Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 25.11.2018 - 08:05..
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Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 3. kilometresinde, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 GS 940 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mithat Biçer (51) idaresindeki 71 AG 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mithat Biçer (51) idaresindeki otomobil takla attıktan sonra savrularak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

Kazada, sürücü Mithat Biçer (51) ile otomobillerde bulunan İbrahim Ulukul (38), Selda Tuncel (19), İbrahim Karabulut (18) ve kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

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