Takla atan otomobil, su kanalına devrildi

THY ile Rüyamdaki Şehir yarışmasının kazananları belli oldu

Drift atan sürücü, aracın değeri kadar ceza yedi

1 Emekli öğretmene 33 yıl sonra duygulandıran sürpriz Sakarya'dan Kars'a gelen Gülfe Düzcan'ın 33 yıldır görmediği ilkokul öğretmeni Naim Betos'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz ziyaret, duygu dolu anlara neden oldu.

2 Fransa'da polis şiddeti Fransa'nın hemen her yerinde yaşanan akaryakıt zamlarına yönelik protestolar şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu noktada poelisin verdiği karşılık da tartışmalara nedne oluyor.

3 Öğrencilerden Aybüke öğretmene anlamlı klip Düzce'de lise öğrencileri, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın da ölümünden önce seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüne klip çekti.

4 Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit Trump "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir" diyerek tehdit savurdu.

5 Beşiktaş'ı gençleri sırtladı Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği mücadelede, siyah-beyazlı takımın genç futbolcuları, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın sergilediği performansla taraftardan alkış topladı.

6 Bursa'da polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı Bursa’da polis ekiplerinin geldiğini gören bir şüpheli uyuşturucu maddeyi rögar kapağından aşağıya attı. Bunun üzerine rögar kapağını açan ekipler, uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.