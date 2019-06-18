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Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Edirne’de sürücünün gözüne güneş geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Araç sürücüsü otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

İHA | 18.06.2019 - 22:04..
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Emniyet kemeri takmanın önemi Edirne'de gerçekleşen bir kazada ortaya çıktı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araç defalarca takla atarak yol kenarına savruldu.Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Hafif ticari araç, sürücünün iddiaya göre gözüne güneş ışığı gelmesi nedeniyle bir anda yoldan çıktı. Tarlada defalarca takla atarak durabilen araç, hurdaya döndü. Sürücü Özçetin ise emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre kontrollü olarak sağlayarak, tek şeritten verdi. Kaza yapan aracın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

"HERKESİN TAKMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Otomobilin sürücüsü Celalettin Özçetin kazanın ardından yaptığı açıklamada “Güneş geldi gözüme, yoldan çıkınca takla attım. Arılarım vardı köyde, onlara bakmaya gelmiştim. Emniyet kemerim takılıydı, o olmasa bulamazlardı beni. Herkese emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyorum” dedi.Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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