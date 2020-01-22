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Taklalar atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

Batman'da 12 takla atan aracın içinde bulunan 2 kişi, taktıkları emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu.

İHA | 22.01.2020 - 05:02..
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Gercüş ilçesine bağlı Seki köy yolunda, Bilal Yıldırım yönetimindeki 72 DP 764 plakalı araç, Seki köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanarak 12 takla attı.

EMNİYET KEMERİYLE KURTULDULAR

Kaza sonrası yaklaşık 250 metre boyunca 12 takla atarak sürüklenen aracın içinde bulunan Bilal Yıldırım ve Vedat Yıldırım taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan kardeşleri kurtararak ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KEMERİMİZİ TAKMASAYDIK, BELKİ DE BURADA DEĞİLDİK"

12 takla attığını belirten araç şoförü Bilal Yıldırım, "Uçurumdan yuvarlandığımız zaman 12 taklaya kadar saydım. Emniyet kemerimizi takmasaydık belki şu an burada değildik" dedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Taklalar atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

la atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu -2

Taklalar atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

Taklalar atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

Taklalar atan araçtan emniyet kemeriyle sağ kurtuldular

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