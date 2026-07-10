Taklit-tağşiş gıdalar listesine 15 yeni ürün eklendi

Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik sıkı denetim devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.

Güncellenen listeye, 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 15 yeni ürün eklendi.

LİSTEDE YER ALAN ÜRÜNLER

Listede sucuk, kıyma, çay ve salam gibi ürünler yer aldı.

Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

MEVZUATA AYKIRI İÇERİKLER BELİRLENDİ

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından en son yapılan incelemelerde, çeşitli gıda ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLECEK UNSURLAR

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, özellikle et ve ürünleri ile işlenmiş gıdalarda insan sağlığını riske atabilecek unsurların bulunduğu tespit edildi.

DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ

Bir markanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

TEK TIRNAKLI ETİ

Mersin’in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmanın çiğ dana kıymasında tek tırnaklı eti bulundu.

Ayrıca Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir firmanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir diğer firmanın ise ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ ibaresiyle sattığı ürünlerde de tek tırnaklı eti tespit edildi.

SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Eskişehir'de bir lokantada yapılan incelemelerde, birçok üründe sakatat eti tespit edildi.

TÜKETİCİLERE UYARILAR

ALO 174 Gıda Hattı da şikayetler için aktif olarak çalışıyor.

Listeler düzenli olarak güncelleniyor ve son eklemelerle birlikte 2026'da denetimler daha da sıkılaşacak.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Tüketicilerin bilinçli tercihinin, hileli gıdaların piyasadan uzak tutulmasında en etkili yöntem olduğu belirtiliyor.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ