Taklit-tağşiş gıdalar listesine 29 yeni ürün eklendi

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Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik sıkı denetim devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Açıklanan yeni listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi farklı kategorilerde çok sayıda ürün yer aldı.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen analizlerde, çeşitli gıda ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

Yapılan incelemelerde özellikle et ve ürünleri ile işlenmiş gıdalarda insan sağlığını riske atabilecek unsurların bulunduğu tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Listede ağırlıklı grup et ürünleri olarak öne çıktı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan bir firmanın da kavurma ürününde sakatat (kalp) ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

KANATLI ETİ VE SAKATAT

Konya'nın Meram ilçesinde yer alan bir firmada ise Adana kebabında kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca Konya'nın Karatay ilçesindeki bir firmada da kıymasında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.