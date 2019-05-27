Taksi fiyatlarına zam yolda

Sollamanın neden olduğu feci zincirleme kaza

İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

1 Hazal Kaya ile Ali Atay'dan aşk pozu Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2 Türk-İş: Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayandı Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 lira olarak belirlendi.

3 Perlit nedir Perlit; inci şeklinde bir görüntüsü vardır ve inşaat, tarım ve sanayi sektöründe kullanılır.

4 Van’da kayıp Evin Çiçek'in cansız bedeni bulundu Morgedik baraj gölüne düşüp kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

5 Sözlü tacizde bulunan tacizciye meydan dayağı Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi.

6 Kanada’daki parklarda hayvan ölümleri artıyor Geçen haftalarda Marineland Tema Parkı'nda 3'e yakın hayvanın ölmesi nedeniyle yetkililer, eleştirilere maruz kalıyor.