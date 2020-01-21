Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

İstanbul'da 17 bin 365 adet sarı taksi var. Bu taksi plakaları, yeni ihale yapılmadığı için artmıyor.

Taksi plaka sayısı artmadığı için bir tenekeden ibaret olan plakanın değeri, her geçen gün artıyor.

Uber'in Türkiye'de olduğu zamanlar 1 milyon 300 bin liraya kadar düşen plakanın değeri, Uber'in Türkiye'den çekilmesiyle birlikte 2 milyon liraya kadar çıktı.

PLAKA DEĞERİ İNTERNETTE YAZMAYACAK

Son olarak taksi plakasının değerini az bulan ve 4-5 milyon lira olması gerektiğini ifade eden taksiciler; plakaların anlık değerinin yazdığı internet sitelerinden bu fiyatları kaldırttı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da konuyla ilgili; "Tabelaların kapanmasını galericilerden biz istedik. Hem internet sitelerinde hem de başka bir platformda taksi plakalarının güncel fiyatının sürekli olarak yazılmasını, esnaf odası olarak doğru bulmuyoruz. Alıcı da satıcı da ne yapmak istiyorsa gitsin galeride, fiyatı görüp ona göre işlem yapsın." dedi.