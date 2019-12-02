Taksi plakası icradan yarı fiyatına satışa çıkacak

UBER'in İstanbul'da yasaklanmasının ardından değer kazanan taksi plakaları yeniden yükselişe geçmişti.

Piyasada 1,8 milyon seviyesinden alıcılarını bekleyen taksi plakalarının, kiralarında da benzer artışlar yaşandı.

34 TAL 91 plakalı ticari araç 24 Aralık 2019 günü saat 10.30’da Bahçelievler Yenibosna’da açık artırma usulü ile satışa çıkacak.

"DEĞERİNİN ÇOK ÇOK ALTINDA FİYATA SATIŞA ÇIKACAK"

Yetkili Caner Çakı, aynı aracın Temmuz ayında 1 milyon 750 bin TL muhammen bedel ile satılığa çıktığını ve 875 bin 1 TL’den satın alma fırsatının değerlendirilmediğini belirterek, “İstanbul’da en büyük yatırım araçlarından biri olan taksi plakası değerinin çok çok altında bir fiyata satışa çıkacak. İnanıyorum ki 1 milyon 800 bin TL değerindeki bu taksi plakası alındığı takdirde sahibine büyük kazançlar elde ettirecek. İstanbul gibi metropollerde ticari taksiler büyük bir yatırım aracı olarak görülmesinin yanı sıra plaka kiralama seçeneği ile de dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

900 BİN TL'YE TİCARİ PLAKA SAHİBİ

Taksi plaka 2019 yılında aylık 8 bin 500 TL’den kiralandığını belirten Çakı, “Anlık taksi plaka kira fiyatlarına baktığımızda yüzde 100 hisseye sahip bir taksi plaka sahibi, aylık 8 bin 500 TL'ye plakasını kiralayabiliyor. Bunun yanında araç plakası da her geçen gün değerlenmeye devam ediyor. Ticari plaka İstanbul fiyat analizine baktığımızda 2009 Yılı Kasım ayında 540 bin TL olan taksi plakası, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyon 900 bin TL’den alıcı buluyor. Bu yılın yani 2019'un başında ise plakalar 1 milyon 350 bin TL’den alıcı buluyordu. Bu yapılacak olan icra satışı ile birlikte 900 bin TL’ye ticari plaka sahibi olma avantajı sizleri bekliyor” dedi.