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Şiddetli yağış yolu çökertti, taksi çukura düştü

Esenyurt'ta bir taksinin ön tekerleri, çöken yola saplandı. Taksicinin yardımına belediye ekipleri koştu.

DHA | 24.05.2019 - 09:34..
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağmur, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

ÖN TEKERLER GİTTİ

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan sokak başında, ticari taksinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi. Taksinin ön tekerleri, çöken yola saplandı.

Şiddetli yağış yolu çökertti, taksi çukura düştü

BELEDİYE EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU

Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına, belediye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler, çekici yardımı ile mahsur kalan taksiyi çıkardı. Yaşananları anlatan taksi sürücüsü İbrahim Kaya, sokağa giriş yaparken bir anda yolun çöktüğünü söyledi.

Şiddetli yağış yolu çökertti, taksi çukura düştü

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