Taksici 3 kadın turistin parasını alıp yüzüne tükürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun kasım ayına ilişkin yaptığı araştırmalara göre; inşaat güven endeksi yüzde 3,5'lik düşüş yaşadı.

YSK, yerel seçimde belediye başkan aday adayı olmak isteyen belediye başkan yardımcılarının da istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

Aday olacak belediye başkan yardımcıları da istifa edecek

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Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

Ekonominin iyileşmesi süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolar/TL endeksi bugün 5,22 ile son üç ayın en düşük seviyesini gördü.