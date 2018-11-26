Taksici 3 kadın turistin parasını alıp yüzüne tükürdü

Taksim'den Galatasaray'a götürdüğü turistlerden 44 euro isteyen taksici, ücreti fazla bularak 40 lira teklif eden turist kadınlara saldırdı.
PARASINI ALIP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Kadınlardan birinin uzattığı 50 lirayı alan taksici, kadın turistin yüzüne tükürdü.
Otopark kamerasına yansıyan görüntüler, olayın yaşandığı bölgeden geçen bir kadının duyarlılığı ile sosyal medyada paylaşıldı.
TURİST AVINDAKİ TAKSİCİLER TEPKİ TOPLUYOR
Taksim'de bekleyen taksicilerin, turistlerden, kısa mesafede yüksek fiyat istemesi tepkilere neden olmaya devam ediyor.
Turist avındaki taksicilerin daha önce de 15 TL’lik mesafe için 50 lira istedikleri ortaya çıkmıştı.