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Taksici aracında unutulan altınları polise götürdü

Taksicilik yapan Erdal Altın, aracında unutulan 20 bin liralık altını polise teslim etti.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 22:28..
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın, taksisinin arka koltuğunda bir müşterisi tarafından unutulan el çantası buldu. Çantayı kontrol eden Altın, içinde altın olduğunu fark etti.

Altınların gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için kuyumcuya giden Erdal Altın, durumu Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Altın, taksi durağına gelen polis ekiplerine bulduğu el çantasını teslim etti.

Taksici unutulan altınları polise teslim etti VİDEO

ALTINLAR 20 BİN LİRA CİVARINDA

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını kontrol ederken arka koltukta çantayı gördüğünü dile getirerek, “Arabamda çanta buldum. İçindekinin altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. Bu sahte de olabilirdi. Kendisine sordum, ‘Hayır bunlar gerçek altın’ dedi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için mühim olan sahibinin bulunması” ifadesini kullandı. Müşterinin kim olduğunu hatırlamadığını ifade eden Altın, “Taksi olduğumuz için binen inen belli değil. Hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz” diye konuştu. Çınarcık polisi, altınların sahibini bulmak için çalışmalara başladı.

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