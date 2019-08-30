Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar

Taksi sürücülerinin iyilik halleri’ araştırmasının sonuçları şaşırttı.

Yapılan araştırma, İstanbul’da 20 taksi durağında 146 taksi sürücüyle görüşülerek 5 ayda tamamlandı.

DHA'nın İstanbul'da özel bir üniveristenin yaptığı çalışmalara dayandırdığı haberinde çarpıcı sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre, çoğu taksi sürücüsü yanında sopa, bıçak gibi alet taşıyor. Sürücülerin ortak sorunu ise stres ve günün yarısını yolda geçirmeleri.

Araştırmada, taksi sürücülerinin aylık geliri 3 bin 270 lira ortalama çalışma saatleri ise 11 saat 20 dakika olarak belirlendi. Taksi şoförlerinin yaklaşık yüzde 92’si lise ve altı eğitim düzeyinden mezun. Gelirleri, 4 kişilik bir aile için açıklanan açlık sınırının hemen üzerinde yoksulluk sınırının ise altında.

SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 73’Ü SİGARA KULLANIYOR

Taksi sürücüleri arasında stresin yaygın. Her 4 taksi sürücüsünden 3’ü çalışırken kendisini stres altında hissediyor. 4 taksi sürücüsünden 3’ü yani yüzde 73’ü sigara kullanıyor. Bu oran Türkiye’de erkeklerdeki sigara kullanım oranının 1,5 katı.

YÜZDE 45’İ GÜN İÇİNDE KÜFÜR EDİYOR

Sürücüler arasında psikolojik şiddetin yoğun olarak gözlendi. Her 3 taksi sürücüsünden 2’si yani yüzde 65’i trafikte kendisini güvende hissetmediğini söyledi. Yanlarında nakit para taşımaları, geç saatte çalışmaları ve yalnız çalışmaları taksicilik mesleğini riskli meslek grupları arasına taşıyor. Her 2 taksi sürücüsünden 1’i yaklaşık yüzde 45’i günlük yaşantılarında ve çalışırken en az bir defa küfürlü veya hakaret içeren sözcükler kullandığını ifade etti.

HER 4 TAKSİCİDEN 1’İ YANINDA KESİCİ ALET TAŞIYOR

Taksicilerin çalışma saatlerinin uzunluğuna da dikkat çekildi.

Her 4 taksi sürücüsünden 1’i yani yaklaşık yüzde 26’sı yanlarında bıçak, sopa gibi kesici, delici araç gereç taşıyor.

SİVRİ: BİZ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ?

İstanbul Taksi Durakları Dernek Başkanı Resul Sivri, "Hep bizi şikayet ediyorlar ama biz derdimizi kime anlatacağız, bizi kim koruyacak? Her türlü hakarete, gaspa ve saldırıya uğruyoruz. En ufak bir hatamızda hemen 153’e şikayet ediyorlar ve ceza yiyoruz. Sosyal hayatımız araba, İstanbul’u olaşıyoruz. Kesici alet taşımak gayet normaldir. İnsan kendini bir şekilde koruyacak. Doğru bulmuyoruz ama kendimizi korumamız için bir şeylere sarılmamız gerekiyor" dedi.