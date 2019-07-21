taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Taksici cami avlusunda bulduğu parayı sahibine verdi

Hatay'da taksi şoförlüğü yapan Mustafa Nağaç, cami avlusunda bulduğu 4 bin 870 lirayı sahibine teslim etti.

İHA | 21.07.2019 - 12:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antakya'da Fahri Öksüz Camisi avlusuna dinlenmek için giren taksici Mustafa Nağaç, içi para dolu cüzdanı gördü. Cüzdanı alan Nağaç, durumu iş arkadaşlarına da bildirerek Şehit Özen Karakolu’na gitti.

Burada polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda Suriyeli Hasan Ali El Abdullah’a cüzdanı teslim edildi.

"ALLAH KUL HAKKI YEDİRMESİN"

Antakya’nın medeniyetler kenti olduğuna ve kentin taksicilerinin dürüst olduğuna değinen taksici Mustafa Nağaç, “Cüzdanı camide buldum. İçini açtığımda 800 dolar 380 TL para gördüm. Bunu vicdanen sahibine buluşturmak istedim, parayı emniyete götürdük ve paranın sahibini de bulduk, parasını teslim ettik. İnsanlık namına güzel bir şey oldu. Bir de son dönemde taksiciler adına kötü algılar oluşuyordu. Bu da örnek olsun, herkes bir değil burası Antakya, medeniyetler şehri. Taksiciler olarak burada herkesin dürüst olduğuna inanıyorum ben, sonuçta güzel bir şey oldu. Allah kimseye haram para, kul hakkı yedirmesin” dedi.

Taksici cami avlusunda bulduğu parayı sahibine verdi ViDEO

Taksici cami avlusunda bulduğu parayı sahibine verdi

'O PARA HELALDİ'

Paranın sahibinin verdiği tepkiyi anlatan Nağaç, “Biz paranın sahibine sorduk, paradan vazgeçmiş misin diye, o da inançlı bir insandı dedi ki ‘o para helaldi, ben Allah’tan umudumu kesmedim’, diyerek sevindi. İnsanlık namına hoş şeyler yaşandı” dedi.

Nağaç, “Herkesin böyle bir durumda tepkisi farklı olabilir ama kalbinde Allah korkusu olan bir insan, birazcık vicdana sahipse bu para 800 dolar değil, 800 bin dolarda olsa bunu yiyemez zaten. Allah kimseye de haram para yedirmesin” dedi.

Taksici cami avlusunda bulduğu parayı sahibine verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

95
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

34
Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

266
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

59
Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Diagne Suudi Arabistan yolcusu

34
Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

27
Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir