Taksici, çarptığı motorcuyu bıçakla tehdit etti

Kendi vatandaşlarını "Türkiye'de tutuklanabilirsiniz" diyerek korkutmaya çalışan Alman devleti, Bakan Soylu'nun açıklamalarını çarpıttı.

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Dijital çağın yeni tehlikesi 'veri sömürgeciliği'

Dijital teknolojilerin yaşamın her alanına hakim olmasıyla üretilen veriler, alınıp satılabilir hale geldi. Bu durum "veri sömürgeliği" kavramını da hayatımıza soktu.