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Taksici, çarptığı motorcuyu bıçakla tehdit etti

Şişli'de bir taksi şoförü, motosiklete çarptı. Kazadan sonra aracından inen taksi sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti.

İHA | 10.03.2019 - 14:02..
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Şişli'de meydana gelen kazada, seyir halindeki taksi sürücüsü bir motosiklete çarparak düşürdü.

MOTORCU TEPKİ GÖSTERİNCE BIÇAK ÇEKTİ

Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken taksici, motosikletlinin üzerine yürüdü.

Taksici çarptığı motorcuyu bıçakla tehdit etti ViDEO

"ÖLDÜR BENİ"

Bıçağı görünce adeta deliye dönen motosiklet sürücüsü de "Öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin." diyerek tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüsü vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı.

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