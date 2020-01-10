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Taksici cinayetinin faili Gürcistan'da yakalandı

Artvin’in Hopa ilçesinde 27 Ağustos 2018 tarihinde İshak Köse isimli Ticari Taksi Şoförü öldürüp Gürcistan’a kaçan Kenan K. yakalandı.

İHA | 10.01.2020 - 20:22..
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Artvin’de, taksi şoförü İshak Köse'nin (25), terminalde küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

27 Ağustos 2018 tarihinde Köse, Hopa Terminalinde, küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Kavga sırasında Kenan K. tabanca ile taksici İshak Köse'yi ateş ederek ölümüne neden olurken, Kenan K. olay sonrası Gürcistan’a kaçarak izini kaybettirmişti.

Olayın faillerinin tespitine yönelik yapılan kamera çalışmalarının ardından, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si de tutuklanmıştı.

Taksici cinayetinin faili Gürcistan'da yakalandı

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve İnterpol tarafından da arananlar listesinde yer alan zanlı Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğinin yoğun çabaları sonucu Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

Cinayet zanlısı Kenan K. Türkiye'ye teslim edildikten tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Taksici cinayetinin faili Gürcistan'da yakalandı

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