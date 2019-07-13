Kadıköy’den taksiye binen sarhoş bir kişi ile beraberindeki kadın, Beşiktaş’a kadar geldi.

'30 LİRAYA ANLAŞTIK' DEDİ

Taksici, taksimetrede yazan 39 liraya ek olarak 10 lira da köprü ücretini yolcudan talep etti. 10 lirayı vermek istemeyen yolcu ise taksicinin kendisine daha önceden 30 lira alacağını söylediğini iddia ederek parayı vermek istemedi.

Taksici ile müşteri arasında köprü ücreti tartışması VİDEO

PARAYI VERİNCE KAVGA SON BULDU

Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Sarhoş vatandaş ile taksici araçtan inerek sokak ortasında tartışırken yanlarındaki kadın yolcu da tartışanları ayırmaya çalıştı. Daha sonra yolcuların taksiciye istediği ücreti vermesiyle tartışma sonlandı.