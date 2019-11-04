taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7304
Euro
6.3875
Altın
1506.23
Borsa
100087.79
Gram Altın
277.923
Bitcoin
53374.52

Taksici sigara içmek isteyen yolcuyu arabaya almadı

Bir taksi şoförü, kadın yolcunun araçta sigara içme isteğine izin vermeyip araca bindirmedi.

Özel Haber | 04.11.2019 - 19:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri, sürücülerin araçlarında sigara yasağına uyup uymadıkları konusunda denetimlerini sıklaştırırken taksilerde de sigara içme oranı azaldı.

Kimi taksi şoförleri bu yasaktan dolayı sigara içirtmezken kimileri de sağlık açısından araçlarında sigara içirtmiyor.

Taksici sigara içmek isteyen yolcuyu arabaya almadı

"SİGARA İÇMEZSEM ARACA BİNMEM"

İstanbul Yenibosna metrobüs durağının önünde bir kadın yolcu taksici tarafından araca alınmadı.

Araca alınmama sebebi ise ne kısa mesafe ne de değişim saatiydi...

Kadın yolcu durdurduğu taksi soförüne araçta sigara içip içemediğini sordu. Taksi soförü ise araçta sigara içemeyeceğini söyledi. Yolcu ise bu cevap üzerine araca binemedi.

Taksici sigara içmek isteyen yolcuyu arabaya almadı İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'daki gösterilerden renkli görüntüler

Lübnan'daki gösterilerden renkli görüntüler

186
Süleyman Soylu, isim vermeden İmamoğlu'na tepki gösterdi

Süleyman Soylu, isim vermeden İmamoğlu'na tepki gösterdi

425
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

605
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

146
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

302
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

175
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

423
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir