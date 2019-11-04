Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri, sürücülerin araçlarında sigara yasağına uyup uymadıkları konusunda denetimlerini sıklaştırırken taksilerde de sigara içme oranı azaldı.

Kimi taksi şoförleri bu yasaktan dolayı sigara içirtmezken kimileri de sağlık açısından araçlarında sigara içirtmiyor.

"SİGARA İÇMEZSEM ARACA BİNMEM"

İstanbul Yenibosna metrobüs durağının önünde bir kadın yolcu taksici tarafından araca alınmadı.

Araca alınmama sebebi ise ne kısa mesafe ne de değişim saatiydi...

Kadın yolcu durdurduğu taksi soförüne araçta sigara içip içemediğini sordu. Taksi soförü ise araçta sigara içemeyeceğini söyledi. Yolcu ise bu cevap üzerine araca binemedi.

Taksici sigara içmek isteyen yolcuyu arabaya almadı İZLE