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Taksiciler Odası kabul etmedi, çekiçle araçları parçaladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen bir kişi, taksiciler odasına ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı.

DHA | 24.11.2018 - 17:27..
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Olay, cuma akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi.

BİRA ŞİŞESİ FIRLATTI

Taksicilik yapabilmek için Oda'ya başvuru yapan, ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu bulundurma suçlarından kaydı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmeyen M.Y.(38), binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini fırlatıp binanın camını kıran M.Y., daha sonra Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin de camlarını parçaladı.

Taksiciler Odası kabul etmedi, çekiçle araçları parçaladı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada incelemelerde bulundu. İncelenen görüntülerde M.Y.'nin önce şişeyle Oda'nın camını kırdığı, daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp araçlara saldırdığı görüntülendi.

SERBEST BIRAKILDI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla binanın camlarını kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Son saldırıda M.Y.'nin yardım aldığı kişilerin de kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

Taksiciler Odası kabul etmedi, çekiçle araçları parçaladı

Olayın ardından, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ODA BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye'ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini, ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince Odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki; ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler, ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler."

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