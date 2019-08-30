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Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

UKOME kararıyla gelen zammın taksimetreye yansıması için araçlar ayar kuyruğu oluşturdu. Bir taksimetrenin ayarı 500 liraya gerçekleştiriliyor.

DHA | 30.08.2019 - 19:49..
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Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek.

Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi.

YETKİLİ SERVİSLERE GİTTİLER

Taksiciler bugün saat 14.00'dan itibaren yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor. Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi VİDEO

"TAKSİCİLERİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bağcılar Yüzyıl'da bulunan serviste taksimetrelerini yeni ücret tarifesine göre ayarlatan taksicilerden Naci Büyükbay, “İstanbul trafiğinde zorlu şartlarda çalışan taksicilerin hakkı olduğuna inanıyorum. Tüketiciyi de düşünmek lazım ama bence normal." dedi.

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

“İLK ZAMANLAR MÜŞTERİ BOCALAMA DÖNEMİ GEÇİRECEK"

Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, “Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı. Murat Ayangil de, “Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor." dedi.

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi

Taksiciler yeni tarife için kuyruğa girdi



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