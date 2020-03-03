İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda görev yapan yaklaşık 500 araçlık taksi şoförü, araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek, konvoy oluşturdu.

Konvoyun bir kısmı Göztepe Köprüsü'nde toplandıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Avrupa Yakasına geçiş gerçekleştirdi.

Avrupa Yakası'nda da toplanan taksiciler Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Işıklar ve Karaköy’den İstiklal Caddesi'ne çıktı.

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu ViDEO

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Taksiciler, burada bulunan Rusya Konsolosluğu önüne gelerek çelenk bıraktı. Daha sonrada şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirdi. Daha sonrada İstiklal Marşı okudu.