taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1931
Euro
6.8979
Altın
1597.24
Borsa
109016.89
Gram Altın
317.527
Bitcoin
54561.95

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu

İstanbul’da çalışan taksiciler, İdlib’deki hain hava saldırıda şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi.

İHA | 03.03.2020 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda görev yapan yaklaşık 500 araçlık taksi şoförü, araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek, konvoy oluşturdu.

Konvoyun bir kısmı Göztepe Köprüsü'nde toplandıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Avrupa Yakasına geçiş gerçekleştirdi.

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu

Avrupa Yakası'nda da toplanan taksiciler Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Işıklar ve Karaköy’den İstiklal Caddesi'ne çıktı.

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu ViDEO

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Taksiciler, burada bulunan Rusya Konsolosluğu önüne gelerek çelenk bıraktı. Daha sonrada şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirdi. Daha sonrada İstiklal Marşı okudu.

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu



Otomobillerin de katıldığı konvoya, yol kenarında bekleyen vatandaşlar da el ve bayrak sallayarak destek verdi. Açıklamanın ardından vatandaşlar araçlarına binip, korna çalarak ayrıldı.

İstanbullu taksicilerden İdlib’e destek konvoyu

Taksicilerden İdlib’e destek konvoyu

İlginizi Çekebilir
Samsun'da bir kişi ölü olarak bulundu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemeler sonucu adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Suriyelilerden askerlik başvurusu
Samsun'da Suriyeli gençler askerlik şubesine giderek İdlib'de savaşmak için başvuruda bulundu.
Nişantaşı'nda 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu
Şüphe üzerine durdurdukları bir takside bulunan şahsın çantasında arama yapan bekçiler, 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Van'da bir minibüste 37 kilo 780 gram uyuşturucu bulundu
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sürücüsü ise tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
360
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
585
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
134
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
109
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
37
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
282
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir