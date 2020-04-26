taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Taksicilerden koronavirüs yardım talebi

Salgınının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen taksiciler, "Biz de sağlık ve emniyet çalışanları gibiyiz, ucuz akaryakıt ile nakit desteği olmalı" ifadelerini kullandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Taksicilerden koronavirüs yardım talebi

Koronavirüs  salgını nedeniyle sektörün zor günler yaşadığını söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık devletten destek istedi.

Koronavirüs nedeniyle taşıma sektörünün daha önce eşi görülmemiş bir kriz yaşadığını söyleyen Anık, “Ülke genelinde tüm taksiciler yaşam mücadelesi veriyor, sürecin uzaması halinde durum daha da kötüleşecek” dedi.

HÜKÜMETE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA YETMEZ

"Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz ancak daha çok yardıma ihtiyacımız var. Hayatın normalleşmesinin uzun sürme ihtimali uykuları kaçırıyor, tüm esnafı kara kara düşündürtüyor” diyen Anık, akaryakıttan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamasını istedi.

"BİZLER DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GİBİYİZ"

Anık , sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılması gerektiğini belirterek  şöyle konuştu:

Hem ucuz akaryakıt imkanı sağlanmalı hem de nakit desteği yapılmalıdır. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, hükümetimizin esnafımızı ayakta tutacak ek önlemleri alacağına inanıyoruz.

Taksicilerden koronavirüs yardım talebi

İlginizi Çekebilir
Belediye personellerinden ilginç tabut şakası
Aydın’ın İncirliova ilçesinde belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Şakayı, başka bir kişi, anbean kaydetti.
Kağıthane'de yasağa rağmen top oynayıp, halay çektiler
Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup genç, polisi görünce kaçmaya çalıştı.
Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor
Antalya'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden 32 yaşındaki adam, seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi. 5 yaşındaki kızı ise "Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi.
Konya'daki Meke Gölü kurudu
Kuruyan gölde çok az kalan suyun rengi mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
299
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
156
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
42
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
95
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
410
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
116
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir