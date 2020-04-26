Taksicilerden koronavirüs yardım talebi

Koronavirüs salgını nedeniyle sektörün zor günler yaşadığını söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık devletten destek istedi.

Koronavirüs nedeniyle taşıma sektörünün daha önce eşi görülmemiş bir kriz yaşadığını söyleyen Anık, “Ülke genelinde tüm taksiciler yaşam mücadelesi veriyor, sürecin uzaması halinde durum daha da kötüleşecek” dedi.

HÜKÜMETE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA YETMEZ

"Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz ancak daha çok yardıma ihtiyacımız var. Hayatın normalleşmesinin uzun sürme ihtimali uykuları kaçırıyor, tüm esnafı kara kara düşündürtüyor” diyen Anık, akaryakıttan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamasını istedi.

"BİZLER DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GİBİYİZ"

Anık , sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Hem ucuz akaryakıt imkanı sağlanmalı hem de nakit desteği yapılmalıdır. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan taksicilere acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, hükümetimizin esnafımızı ayakta tutacak ek önlemleri alacağına inanıyoruz.