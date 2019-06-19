Taksicilerin turistlerle ve müşterilerle yaşadığı problemlerin önüne geçilmesi için önlemler alınıyor.
Taksilere yüksek fiyat ödemesinin önüne geçilmesi için navigasyondan güzergah sunma zorunluluğu getirilecek. Yolcular, gitmek istediği güzergahı kendisi belirleyecek.
Bununla birlikte taksicilere eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.
Eğitim programının tanıtım toplantısı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasında yapıldı. Alınan karara göre ilk etapta, İstanbul Havalimanı, Sultanahmet ve Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde görev yapan taksicilere eğitim verilecek.
13 FARKLI ALANDA EĞİTİM
Taksiciler davranış, tarih eğitimi, kültür ve turizm gibi konularda eğitim alacak. 13 farklı alanda eğitim alacak olan taksiciler denetimden geçirilecek.
Bu eğitimler aplikasyona yüklenecek. Böylece taksicilerin bu eğitimleri unutmaması sağlanacak.
KALİTE YÜKSELECEK
2 bin 500 taksicinin bu kapsamda eğitim alması bekleniyor. Buradaki amaç kaliteyi yükselterek müşteri memnuniyetini sağlamak.