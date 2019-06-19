Taksicilere eğitim verilecek

Unutmayalım ki, Allah’ın yarattığı canlılar içinde sadece insan, tebessüm etmek ve tefekkür etmek gibi iki önemli özelliğe sahiptir…

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Ukrayna sokaktaki kedileri sayacak

Daha önce de sokak köpeklerini sayan Ukrayna, bu kez de sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi amacıyla sayılacağı duyuruldu.