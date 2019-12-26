taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9393
Euro
6.5893
Altın
1505.86
Borsa
114334.9
Gram Altın
287.549
Bitcoin
42694.05

Taksicilere gözetim altında idrar testi

İBB'nin toplu taşıma soförlerinin zorunlu uyuşturucu testi sırasında, idrar örneği verenler ayna ile izleniyor.

İHA | 26.12.2019 - 14:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan karar doğrultusunda toplu taşıma şoförü olmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak uyuşturucu testi yaptırmak zorunda.

TAKSİCİLER İTİRAZ ETTİ

İdrar örneği verdikleri alana pisuvarları görecek şekilde ayna yerleştirildi ve burada bulunan güvenlik görevlileri tarafından an be an izleniyorlar. Yaşanan bu duruma isyan eden bazı taksi şoförleri ise duruma isyan ederek, güvenlik görevlileri ile büyük tartışma yaşıyor.

''ÇOK YANLIŞ VE AYIP BİR DURUM''

Yaşanan duruma tepki gösteren ve bunun iğrençlik olduğunu belirten taksi şoförü Vahit Toprakçı, “İğrenç bir durum, insanların bu haklarına bu şekil de uygulama olmaması lazım. Daha düzenli, daha mantıklı olması lazım. Taksi şoförü oraya girerken üst arama yapılır, üzerinde başkasının idrarı var mı yok mu bu kontrol edildikten sonra adam idrarını yapar ve örneğini verir. Bu şekilde takip edilmeli yani bunun güvenlik önlemi bu kadar basit. Bizim İ taksiler de bile ses ve görüntü sistemlerini, insanlık haklarına aykırı diye iptal etme durumları var. Burada biri bizi gözetliyor gibi olması çok yanlış bir durum ve çok ayıp.” diye konuştu.

Taksicilere gözetim altında idrar testi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

151
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

109
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

269
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

485
Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

96
Netanyahu'yu kaçıran siren

Netanyahu'yu kaçıran siren

104
İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir