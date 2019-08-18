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Taksicilerin Esenler Otogarı'nda yolcu seçmesi

Otogarda bekleyen taksicilerin mesafeye göre yolcu seçmesi, memleketinden dönen yolcuları çileden çıkardı.

İHA | 18.08.2019 - 15:26..
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Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren İstanbulluların dönüşüyle, Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

YAKIN MESAFE DİYE ALMADILAR

Otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. Taksicilerin yakın mesafe olması nedeniyle kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi.

YOLCUNUN TAKSİCİYLE LAF KAVGASI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği görülüyor. Taksici ise ısrarla değişime gideceğini söyleyerek yolcuları almak istemiyor. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksici yolcuyu alıyor. Yine bir başka görüntüde ise, taksilerin kendisini almadığını iddia eden yolcularla bazı taksiciler arasında tartışma yaşanıyor.

Taksicilerin Esenler Otogarı'nda yolcu seçmesi VİDEO

 

Taksicilerin Esenler Otogarı'nda yolcu seçmesi

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