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Taksicinin 200 lirasını gasbeden 3'lü yakalandı

İstanbul'da yaşanan gaspta taksicinin 200 lirasını çalan kişiler, yapılan araştırmalar sonucunda yakalanırken, suçluların toplamda 52 olaydan kaydı olduğu belirlendi.

DHA | 27.12.2018 - 11:48..
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Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 19 Aralık'ta bir taksi sürücüsünün, aracında 200 lirasının gasp edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK 23 SUÇA KARIŞMIŞ

Ekipler yaptığı çalışmalarda, 22 Aralık'ta S.Y. isimli kadın ile M.S. ve 18 yaşından küçük V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, S.Y.'nin 8, M.S.'nin 21 ve V.G.'nin ise 23 suçtan kaydının olduğunu belirledi.

Taksicinin 200 lirasını gasbeden 3'lü yakalandı ViDEO

BİR KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden V.G., savcılığın talimatıyla ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin taksiciyi gasbettiği anlar ve ardından araçtan çıkarak hızla uzaklaşmaları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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