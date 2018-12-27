Taksicinin 200 lirasını gasbeden 3'lü yakalandı

1 Bebeğinizin büyüdüğünü gösteren 4 işaret Bebeğinizin büyümesi sırasında özellikle dikkat edeceğiniz 4 işaret.

2 Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Instagram'daki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı.

3 Alzheimer hakkında bilmeniz gereken her şey Alzheimer hastalığının belirtileri, nedenleri, risk faktörleri, teşhisi, aşamaları ve tedavileri... Kısaca alzheimer hakkında bilmeniz gereken her şey.

4 Hıdırlık Tabyası en büyük interaktif müze olacak Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlev görmesine karar verilen, Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, müze olarak hizmet verecek.

5 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

6 Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Supercharger' isimli şarj istasyonlarının Türkiye'ye de geleceğini ifade etti.