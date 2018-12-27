Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 19 Aralık'ta bir taksi sürücüsünün, aracında 200 lirasının gasp edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK 23 SUÇA KARIŞMIŞ
Ekipler yaptığı çalışmalarda, 22 Aralık'ta S.Y. isimli kadın ile M.S. ve 18 yaşından küçük V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, S.Y.'nin 8, M.S.'nin 21 ve V.G.'nin ise 23 suçtan kaydının olduğunu belirledi.
Taksicinin 200 lirasını gasbeden 3'lü yakalandı ViDEO
BİR KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden V.G., savcılığın talimatıyla ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin taksiciyi gasbettiği anlar ve ardından araçtan çıkarak hızla uzaklaşmaları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.