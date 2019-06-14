İş yerine gitmeye çalışan 26 yaşındaki Sema Uysal, Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde yürümeye başladı.

BACAĞI ARACIN ALTINDA KALDI

Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen genç kıza, alana gireceği esnada Halis Onur Can idaresindeki taksi çarptı. Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezdiğini fark eden taksici, ardından panikle aracından indi.

ÇARPAN SÜRÜCÜ EKİPLERİ DE ARADI

Genç kıza yardım etmeye çalışan taksici Can, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada çevredeki vatandaşlar koşarak genç kızın yanına gelip yardımda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Taksici yolda yürüyen genç kızı ezdi ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada dikkatsiz bir şekilde içeriye giren taksici kıza çarpıyor. Bacağını ezerek birkaç metre sürükleyen taksici daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taksici aracından inerek koşuyor. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı görünce koşarak kızın yanına geliyor.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve ifade veren sürücü serbest bırakıldı. Kazada ayağı ezilen genç kız ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRGÜN TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören işletme sahibi Murat Aday, “Kız normal bir şekilde yürürken taksici, dikkatsizliği sonucu kızı ezdi. Genç bir kızdı, sanırım öğrenciydi. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum, umarım kısa zamanda iyileşir. Kızı hastaneye kaldırdılar. Genelde dikkatsizlik yüzünden trafik kazası oluyor. Cadde yoğun bir cadde olunca, böyle kazalar meydana geliyor.” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.