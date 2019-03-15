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Taksiciyi öldüren Ferrarili sürücü tutuklandı

Çankaya'da Ferrari'si ile bir taksiye çarpan ve taksi şoförünün ölümüne yol açan şahıs, polise teslim oldu. Korktuğu için kaçtığını söyleyen şahıs, tutuklandı.

DHA | 15.03.2019 - 13:56..
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Çankaya Köşkü yakınında meydana gelen kazada, İsmail Arıkan yönetimindeki 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Nevzat Çakır yönetimindeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Taksiciyi öldüren Ferrarili sürücü tutuklandı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada taksi şoförü Çakır hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arıkan ise kaçtı.

Taksiciyi öldüren Ferrarili sürücü tutuklandı

AVUKATIYLA POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Oto galerisi ve oto yedek parça dükkanı işlettiği öğrenilen İsmail Arıkan, polisin dün yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Arıkan, kazadan yaklaşık 20 saat sonra avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Taksiciyi öldüren Ferrarili sürücü tutuklandı

KORKTUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Gözaltına alınan İsmail Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Arıkan, savcılıkta verdiği ifadesinde korktuğu için kaza yerinden ayrıldığını, kaçma amacının olmadığını ileri sürdü. Kazanın şokunu atlattıktan sonra polise kendisinin teslim olduğunu söyleyen İsmail Arıkan, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Taksiciyi öldüren Ferrarili sürücü tutuklandı

Öte yandan, taksi şoförü Nevzat Çakır, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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