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Taksiden atlayan kadın ağır yaralandı

Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden, kaçırıldığını zannederek atlayan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 17.12.2018 - 16:45..
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Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a gelen 40 yaşındaki D.G., Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek istedi.

ARKA KAPIDAN ATLADI

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan taksiye binen kadın, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasını geçtikten sonra taksici A.Ö'ye "Nereye gidiyoruz?" diye sordu.

Taksicinin "Hastaneye gidiyoruz, geldiğimiz kadar daha yolumuz var." demesi üzerine bir anda panikleyen D.G., Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde, hareket halindeki taksinin arka kapısından atladı.

Başını refüje çarparak ağır yaralanan D.G., ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksiden atlayan kadın ağır yaralandı

"HİÇBİR ZAMAN MÜŞTERİSİNE ZARAR GELMEZ"

Taksi şoförü A.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki durakta çalışan taksicilerden Samet Sargın, kadın müşterinin saat 10.00 sıralarında taksi durağına gelip, üniversite hastanesine gitmek istediğini ve kaç liraya götürebileceklerini sorduğunu anlattı.

Kadına 60 liraya gideceklerini söylediğini dile getiren Sargın, "Müşteri, parasının olmadığını söyleyince, yapılan pazarlık sonucunda 35 liraya anlaştık. Sıradaki taksici arkadaşımız da alıp hastaneye götürdü. O da yolda kendisini araçtan atmış." dedi.

Sargın, 25 yıldır taksicilik yaptığını ve başlarına ilk defa böyle bir şeyin geldiğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımız güvenilir insanlardır, hiçbir zaman müşterisine zarar gelmez." diye konuştu.

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