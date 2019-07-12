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Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksicilerin kısa mesafede yolcu almadıklarında söyledikleri "değişim saatim geldi" bahanesi üzerine harekete geçildi.

AA | 12.07.2019 - 01:25..
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Taksilerde şoförün değişim saati yazacak

Taksiler konusunda dile getirilen şikâyetlerin başında gelen kısa mesafede yolcu almama ve bunun akabinde taksiciler tarafından değişim saatim geldi bahanesi üzerine İstanbul Taksiciler Odası Başkanı bu konaya çözüm getireceklerini duyurdu.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Eğer bir taksici aracına yolcuyu alıyorsa her ne olursa olsun o yolcuyu gideceği yere götürmek zorunda" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu ile taksici arasında yaşanan kısa mesafe tartışması üzerine yeniden gündeme gelen bu konu için, Aksu, "Değişim saati bir efsane filan değil. Gerçekten de bizlerin de değişim saati var. O saatte aracı teslim etmek zorunda şoför. Eğer o saat geldiyse taksicinin hiç yolcu almadan, herhangi bir vatandaş için durmadan yoluna devam etme hakkı var." dedi.

YOLCU DEĞİŞİM SAATİNİ GÖRECEK

Son yaşanan olayın ardından yeni bir düzenleme için harekete geçtiklerini ifade eden Aksu, taksilerde değişim saatleriyle ilgili "Hem Valilikle hem de Belediye ile görüşüyoruz. Yeni bir düzenleme yapacağız" ifadesini kullandıktan sonra şöyle devam etti:

"Belki taksinin üzerine bir ışıkla ya da aracın önünde bir yazıyla bu sorunu aşabiliriz. Yolcu, durdurmak istediği taksinin değişim saatinde olup olmadığını net bir şekilde görecek."

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