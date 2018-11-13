Taksim Camii inşaatında gelinen nokta görüntülendi

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan drone ile görüntülendi.

Taksim Camii'nin betonarme yapısı tamamlandı İZLE



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede olduğu görülürken, Beyoğlu’nun kozmopolit yapısı da yeniden gözler önüne serildi. Caminin betonarme çalışmalarının ise bittiği görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden camide sona da yaklaşıldı. Betonarme yapısı tamamlanan modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Camideki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, cami tamamlanmadan bir bölümünün ibadete açılabileceğini söyledi.

PARK YERİ DE BULUNACAK

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak.

Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlar da tasarlanırken, 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.