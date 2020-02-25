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Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu

3 çocuğun eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru kaydığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

İHA | 25.02.2020 - 09:19..
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İstanbul'da, Taksim Metro’da akşamüzeri yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

1’i kız diğeri erkek iki çocuk, eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru hiçbir emniyet olmadan kaymaya başladı.

VATANDAŞLAR UYARDI

Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hiçbir şeyi umursamayarak kayan çocukların o anları kameralara yansıdı.

Çocukların o durumlarını gören vatandaşlardan kimisi merdivenlere takılıp düşerken bazı vatandaşlar da çocukları uyararak yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi.

Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu ViDEO

Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu

Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını bir süre sürdürdükten sonra gözden kayboldu.

Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu

Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu

Taksim Metro’da çocukların tehlikeli oyunu

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