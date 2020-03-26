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Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle Taksim Meydanı, kuşlara kaldı. Duyarlı hayvanseverler de aç kalan kuşları besledi.

İHA | 26.03.2020 - 14:58..
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Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında evine kapanan İstanbullu, meydanları boş bıraktı.

Taksim Meydanı da koronavirüs ile beraber şaşalı görüntüsünden uzak kaldı.

Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi

TAKSİM KUŞLARA KALDI

Her gün on binlerce insanın uğradığı meydan, adeta kuşlara kaldı. Güvercin ve martıları meydanda gören bazı hayvanseverler de ellerine ekmek alarak, kuşları besledi.

Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi İZLE

20 EKMEK ALIP, KUŞLARI BESLEDİ

Hayvanları besleyen Ali Kalk, "Sokakta kimse olmadığı için hayvanlar, aç kalmış. Bu hayvanları beslemek lazım. Ben de gidip fırından 20 tane ekmek aldım. Bu hayvanlar aç kalmasın diye yem veriyorum onlara. Bütün arkadaşlara da ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ediyorum.“ diye konuştu.

Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi

SELFİE ÇEKENLERİ POLİS UYARDI

Bazıları ise boş meydana çıkıp, selfie çekti. Onları gören polis ekipler de sık sık anonslar yaparak, evlerine dönmelerini istedi.

Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi

Taksim Meydanı'nda aç kalan kuşları besledi

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