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Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

Taksim Meydanı’nın ortasında saç kesimi yapan Mertcan Pekgüzel, vatandaşların ilgi odağı oldu.

İHA | 09.04.2019 - 11:18..
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Mertcan Pekgüzel isimlü kuaför Taksim Meydanı’nda taburesinin üzerinde saç kesimi yaptı. Pekgüzel’in yanına giderek yaptığı işe büyük ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları ise kendi saçları hakkında sorular sordu.

"DAHA ÖNCE BOĞAZ'DA SAÇ KESTİM"

Yaptığı işi herhangi bir mekana bağlı kalmadan, istediği yerde yaptığını anlatan Mertcan Pekgüzel, “Doğada, dokusunu, titreşimini hoş bulduğum her yerde saç kesiyorum. Bu sadece bir yolculuk insanların ruhuna, geçirdiği zamana, hayatına, anılarına çünkü her seferinde farklı şeyler öğreniyorum. Öğrendiğimde de bir etkileşim olarak insanlara bir hediye vermek istiyorum. Bunun en iyi yolunun ne olduğunu düşünürken yaptığım en iyi işin saç kesmek olduğunu düşündüm. Bundan keyif alıyorum ve her yerde saç kesiyorum. Ben mekansızım. Daha önce Boğazda saç kestim. Maçka Parkı’nda, Kadıköy Moda’da, Galata Kulesi’nin dibinde şimdi de burada” dedi.

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti ViDEO

"BIRAKMAK İSTEDİĞİM MESAJ HERKESİN KENDİ OLMASI"

Çocukluktan beri bu işi yaptığını belirten Mertcan Pekgüzel, “13 yaşındaydım, şimdi 28 yaşındayım. Bu kadar fazla olunca insan bu iş için doğmuş gibi hissediyor. Çok ilginç bir şey. Bunu ilgi çekmek için yapmıyorum. Aslında bırakmak istediğim mesaj, herkesin kendi olması. Ruhu ve vücuduyla bir bütün olması. Hepimiz çok değerliyiz ve çok kıymetliyiz” şeklinde konuştu.

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

Kadın kuaförü Taksim'in ortasında saç kesti

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