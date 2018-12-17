Taksim Meydanı'nda taksicilerin sıra kavgası

Silahlı saldırgandan muhabire tehdit: Gel seni de vurayım

1 İşsizlik oranları açıklandı İşsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu.

2 Japonya’dan yabancı işçi hazırlığı Daha fazla yabancı işçi almaya hazırlanan Japonya, işçiler için 100 destek merkezi açacak. Yabancı işçilere banka hesabı açma ev kiralama ve telefon hattı edinme gibi konularda da kolaylık sağlanacak.

3 Erzurum yılbaşına hazırlanıyor Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe, yılbaşında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

4 Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı Hadise, sosyal medya hesabından Beyazıt Öztürk ile birlikte poz verdikleri fotoğrafı paylaşarak kafaları karıştırdı.

5 İşsizlik rakamları açıklandı 2018'in Eylül ayında işsizlik; 0,8 puanlık artış ile yüzde 11.4 olarak gerçekleşti.

6 Mehmet Aslantuğ, üç yıl sonra dönüyor Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, televizyon ekranlarına 3 yıl ara vermişti.