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Taksim Meydanı'nda taksicilerin sıra kavgası

İstanbul Taksim Meydanı'nda taksicileri sıra kavgası kameralara yansıdı.

İHA | 17.12.2018 - 09:08..
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Beyoğlu Taksim Meydanı’nda çalışan ticari taksi sürücüleri arasında sıra tartışması çıktı.

DİĞER TAKSİCİLER ARAYA GİRDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında bir taksi sürücüsü sinirlerine hakim olamayarak arkadaşına saldırmaya başladı. Taksi sürücülerinin yumruklu kavgası yine aynı bölgede çalışan ticari taksi sürücülerinin araya girmesiyle sona erdi.

Meydanda müşteri bekleyen taksicilerin birbirine girdiğini gören vatandaşlar ise olanları şaşkın gözlerle izlerken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda taksicilerin sıra kavgası ViDEO

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