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Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

Paris'te 'aşıklar köprüsü' olarak bilinen köprünün bir aynısı da Taksim Meydanı'nda hayata geçti.

İHA | 28.08.2019 - 09:31..
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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan Taksim Meydanı, artık Paris'teki 'aşıklar köprüsü'nü andırıyor.

Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

TAKSİM MEYDANI'NA KİLİT VURDULAR

Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts köprüsündeki gibi Taksim Meydanı'nı ziyaret edenler buraya kilit bırakıyor.

Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

DİLEKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ASIYORLAR

Paris ve Avustralya’dan sonra İstanbul'a da sıçrayan bu akım nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görüldü.

Çiftlerin gelip dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara taktıkları görüldü.

Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

İSTANBUL'DAN DA YAYILIYOR

Asma kilitleri daha önce Paris’te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, “Ben Avustralya’dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul’da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris’te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris’te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul’a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor.” dedi.

Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor

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