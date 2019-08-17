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Taksim Meydanı'ndan turist ile taksici arasında tartışma

Taksim Meydanı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsrailli turiste taksi çarptı. Kadın turist taksiciye tükürünce olaylar büyüdü.

İHA | 17.08.2019 - 10:48..
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Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan turist Yasen T.’ye seyir halindeki taksi çarptı.

TAKSİCİYE TÜKÜRDÜ

Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü.

Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasında turist kadın fenalık geçirdi. Meydanda arbede yaşandığını gören güven timleri ise olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Taksim Meydanı’nda taksiciyle kadın turist arasında arbede VİDEO


BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taksiciden şikayetçi olduğunu belirten turist kadın ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Taksi şoförü Erkan K.’nın da turistten şikayetçi olmasıyla taraflar adli işlemlerin yapılması için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Meydana gelen olayın kesin sebebinin anlaşılması amacıyla Taksim Meydanı’nda bulunan şehir polis kameralarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

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