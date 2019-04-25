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Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmedi

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı için yapılan başvuruyu reddetti.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 11:17..
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Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmedi

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı için yapılan başvuruyu reddetti.

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