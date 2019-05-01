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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından Taksim'de alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.

DHA | 01.05.2019 - 03:34..
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İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de değil Bakırköy'de yapılacağı yönündeki kararının ardından Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri gece boyunca da devam etti.Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

TAKSİM BARİKATLARLA ÇEVRELENDİ

Gün boyunca Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerlerle kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan sağlanırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltılacağı öğrenildi. Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

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