Taksim'de 8 Mart eylemleri

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle binlerce kadın yürüyüş düzenledi. Her kesimden kadının katıldığı yürüşte Taksim tıka basa doldu.

Özellikle kadına şiddete karşı dikkat çekmek isteyen gruplar ellerinde dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’nde bir araya geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından üst aramaları yapılarak caddeye alınırken, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak ilerleyen binlerce kadın gösteri düzenledi. Kadınlar şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar attı.

Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.