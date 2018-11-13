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Taksim'de Atatürk portresiyle duygu sömürüsüne gözaltı

Çeşitli yalanlar uydurarak küçük kağıttaki Atatürk portrelerini insanlara para karşılığı satan dolandırıcılar gözaltına alındı.

İHA | 13.11.2018 - 09:47..
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Taksim Meydanda elinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi bulunan kadınların para toplama yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti.

Türk bayraklarını ve Atatürk portrelerini vatandaşları ücretsizmiş gibi dağıtan kadınlar, ardından kardeşlerinin lösemi hastası olduğunu söyleyerek para istedi.

Taksim'de Atatürk portresiyle duygu sömürüsüne gözaltı

3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Gün boyu Türk bayrağı ve Atatürk portrelerini kullanarak sömürü yapan kadınlara polis ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro ekipleri 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Taksim'de Atatürk portresiyle duygu sömürüsüne gözaltı

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