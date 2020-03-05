İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir grup genç kız caddeden Taksim Meydan'ına doğru yürürken kızlardan birine, 21 yaşındaki Fas uyruklu H.E. yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine mağdur kız, şahsı uygulama yapan trafik polislerine şikayet etti. Ekipler yabancı uyruklu şahsı belirledikten sonra, Taksim Anıtı önünde yakaladı.

Taksim'de bir şüpheli taciz iddiasıyla gözaltına alındı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın şüpheli şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken, daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve güven timleri geldi. Ekipler şahsı ve kızları alarak Taksim Polis Merkezi’ne götürdü.