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Taksim'de büfeciler tek kale maç yaptı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın yaya geçişine kapatılmasını fırsat bilen esnaf, gönlünce eğlendi.

AA | 01.05.2019 - 12:53..
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İstanbul Taksim Meydanı'nın bitimindeki İstiklal Caddesi'nin başındaki boşlukta bir araya gelen büfeciler, top oynadı.

BİRİ DE SPİKERLİK YAPTI

Bir kısım esnaf boş caddede top koştururken kenarda oturan Hayri Taş isimli bir esnaf da spikerlik yaptı. Taş, "1 Mayıs dünya işçiler bayramı kutlu olsun. Çalışanlar şu anda kendi aralarında tek kale maç yaparak, günün keyfini çıkarmaya çalıyor." diye konuştu.

1 Mayısı fırsat bilen Taksim büfecileri maç yaptı İZLE

Kısa bir süre top oynayan esnaf, daha sonra işlerine devam etti.

Taksim'de büfeciler tek kale maç yaptı

Taksim'de büfeciler tek kale maç yaptı

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