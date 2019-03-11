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Taksim'de dilencilere operasyon

Turistlere duygu sömürüsü yaparak para alan dilenciler, zabıtanın takibiyle gözaltına alındı.

İHA | 11.03.2019 - 11:36..
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İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir kadının, turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan zabıta ekipleri, harekete geçti.

ZABITA TAKİBE ALDI

Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, önce dilencilik yaptığı iddia edilen şahsı takibe aldı.

Taksim'de dilencilere operasyon

Taksim'de dilencilere operasyon ViDEO

Takip sırasında kadının, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde yürüyen turistlere karşı duygu sömürüsü yaparak, para talebinde bulunduğu görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilenen kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Taksim'de dilencilere operasyon

Zabıta ekiplerinden kaçamayacağını anlayan kadının, benzer yöntemle dilencilik yapan bir başka arkadaşını da ihbar etmesi pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına, idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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