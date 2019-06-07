taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7958
Euro
6.5783
Altın
1345.65
Borsa
93546.78
Gram Altın
250.593

Taksim'de eğlence çıkışı kavga

Beyoğlu'nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.

İHA | 07.06.2019 - 12:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü.

Kameralara yansıyan görüntülerde, gencin, grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü. Kaçmayı başaramayan genç, dakikalarca darbedildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmelediler.

Taksim'de eğlence çıkışı kavga VİDEO

YOLDAN GEÇENLER SADECE İZLEDİ

Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmak yerine izlemekle yetindi.

Taksim'de eğlence çıkışı kavga

Taksim'de eğlence çıkışı kavga

Taksim'de eğlence çıkışı kavga

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

167
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

149
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

336
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

464
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir