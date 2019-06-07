Bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü.
Kameralara yansıyan görüntülerde, gencin, grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü. Kaçmayı başaramayan genç, dakikalarca darbedildi.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmelediler.
Taksim'de eğlence çıkışı kavga VİDEO
YOLDAN GEÇENLER SADECE İZLEDİ
Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmak yerine izlemekle yetindi.