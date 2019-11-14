İstanbul Taksim'de bulunan bir eğlence mekanında, Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma, cadde de devam etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Taksim'de eğlence mekanı çıkışı kavga ViDEO

CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ

Mekan çalışanlarının darbedip kovduğu müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözler kavgayı izlerken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.