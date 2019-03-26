Taksim'de engellilerin şarj soketleri üçüncü kez çalındı

İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan Akülü Sandalye Şarj İstasyonu'nun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez hırsızların hedefi oldu.

Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi.

"SANDALYEMİN ŞARJI BİTMEK ÜZERE"

İstasyona gelen ve sandalyesini şarj etmeden geri giden Mehmet Söğütçü, "Görüyorsunuz kabloların ucu yok. Şarj edemiyoruz şu anda. Sandalyemin şarjı bitmek üzeredir. Bunları niçin yapıyorlar bilemiyorum ama herhalde bizim gibi insanları hor görüyorlar. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Yardımcı olmak istemiyorlar mı acaba? Arabamın şarjı yoktu, şarja takacağım, takamıyorum.” dedi.

"HER SAĞLAM BİREY BİZİM GİBİ ENGELLİ ADAYIDIR"

İstasyonun çevresine kamera takılmasını istediklerini dile getiren Söğütçü, "Yetkililerin buraya bir kamera koymaları lazım. Yapan kişi yakalanır kamera ile iş biter. Her sağlam bir birey, bizim gibi bir engelli adayıdır. Lütfen bu işlerden vazgeçelim.” diye konuştu.