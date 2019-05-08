taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1559
Euro
6.9036
Altın
1286.94
Borsa
91369.46
Gram Altın
254.803

Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar

Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı.

İHA | 08.05.2019 - 11:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Akülü sandalyelerini şarj etmek için gelen engelliler olay nedeniyle yine mağdur oldu.

ENGELLİ VATANDAŞIN ŞARJ SOKETLERİ 4'ÜNCÜ KEZ ÇALINDI

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda, akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemedi. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi. İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan Akülü Sandalye Şarj İstasyonu’nun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez hırsızların hedefi oldu.

Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar

Taksim'de engellilerin şarj soketleri dördüncü kez çalındı

“BUNU YAPANLAR İNSAN DEĞİL”

Engelli yakını Celal Şener, “Bunu yapanlar tamamen insanlık dışı bir davranış içerisine girmişler. Yuh olsun bunu yapanlara, engelli dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı bir sevgi ve saygı vardır. Nedense ülkemizde böyle insanları gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Bunların yakalanması için devlet gücünü kullanması gerekiyor” dedi.

Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar

"ŞUAN MAĞDURUM, SANDALYEMİ ŞARJ EDEMİYORUM"

Engelli Atilla Egemenoğlu ise “Dördüncü kez soketleri çalmışlar. Bunun çözülmesi için kamera koyulması lazım ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çaresi yok. Şu an mağdurum, sandalyemi şarj edemiyorum. Tünele kadar gitmek gerekecek” ifadelerini kullandı.

Taksim’de engellilerin şarj soketlerini yine çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

294
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

257
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

18
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

173
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

53
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir