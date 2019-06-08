Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Beyoğlu Taksim Meydanı ile Talimhane’de fuhuş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Ülkedeki ırkçılık faaliyetlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

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Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı dansı damga vurgu

Amine Gülşe ile dünyaevine giren Mesut Özil'in düğününe sanat, siyaset ve spor camiasından pek çok isim katıldı.