Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Beyoğlu Asayiş Şube Amirliği Turizm, Asayiş ve Araştırma Müdürlüğü'ne bağlı emniyet ekipleri ile Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve Talimhane’de fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.
BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON
Ekipler gece saat 23.00 sularında önceden belirlenen sokaklarda harekete geçerek, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin operasyonunda şüpheli şahıslar yakalandı.
15 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI
Bayram süresince takibe alınan ve fuhuşa göz açtırmayan ekipler, 15 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. Kadınlar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ilçede operasyonların devam edeceği öğrenildi.