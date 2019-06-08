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Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Beyoğlu Taksim Meydanı ile Talimhane’de fuhuş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İHA | 08.06.2019 - 08:58..
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İstanbul Beyoğlu Asayiş Şube Amirliği Turizm, Asayiş ve Araştırma Müdürlüğü'ne bağlı emniyet ekipleri ile Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve Talimhane’de fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

Ekipler gece saat 23.00 sularında önceden belirlenen sokaklarda harekete geçerek, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin operasyonunda şüpheli şahıslar yakalandı.

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

15 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bayram süresince takibe alınan ve fuhuşa göz açtırmayan ekipler, 15 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. Kadınlar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ilçede operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

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