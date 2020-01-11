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Taksim'de İranlıların bıçaklı kavgası

Taksim'de, İranlı turistler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA | 11.01.2020 - 17:23..
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İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Lamartin Caddesi'nde cadde üzerinde bulunan bir apart otelde kaldıkları öğrenilen, 4 İran uyruklu vatandaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve 2’şerli gruplardan oluşan taraflar birbirine bıçak çekti.

İKİ KİŞLİ YARALANDI

Kavgada bir gruptaki İranlılar yara almazken, diğer gruptaki 2 kişi vücutlarının çeşitleri yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgayı duyan vatandaşların durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Taksim'de İranlıların bıçaklı kavgası

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, kısa sürede olay yerine gelerek kavgayı ayırırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kavganın yaşandığı yere gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı kişileri bıçaklayan 2 İranlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Şüpheliler ekip aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Taksim'de İranlıların bıçaklı kavgası

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