taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9582
Euro
6.6846
Altın
1279.17
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.21

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıkan yollar ve ara sokakların bariyerle kapatılması üzerine, sabah işe gitmek isteyenler polis engeline takıldı.

DHA | 01.05.2019 - 09:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Taksim Meydanı'na çıkan caddeler ve ara sokaklar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde çevik kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Bazı bölgelere TOMA'lar konuşlandırıldı. Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

“HEP BİZ ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLUYORUZ"

İş yerine gidemeyen Pınar Güven insanların mağdur olduğunu belirterek, “Ben Feriköy'de oturuyorum. Otobüs yok, metro yok,  Osmanbey'e kadar yürüdüm.  Patronu aradım 'Bir şekilde gelmen gerekiyor' dedi. Şimdi burada çelik bariyerlerin önünde bekliyorum. Polisler buradan giremeyeceğimi söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kasımpaşa tarafına doğru yürüyeceğim. Böyle bir koruma olmaz, bu insanlar çalışıyor. Eminönü'nde çalışıyorum hep biz çalışanlar mağdur oluyoruz. Bu şekilde olmaz. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir şekilde işe gitmem gerekiyor" dedi.

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Taksim'de işe gitmek isteyenler polis bariyerini geçemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

108
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

34
Fransa'da 1 Mayıs önlemleri

Fransa'da 1 Mayıs önlemleri

17
'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

9
İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

25
Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

Facebook 50 yıl sonra 'mezarlık' olacak

6
Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir